Растолстевшая Ксения Бородина продолжает набирать вес

Вернувшись домой после недельного отдыха на роскошной вилле в Тайланде, телеведущая Ксения Бородина продолжила активно делиться своими впечатлениями в Instagram* (принадлежащий компании Meta и запрещенной в России организации).

Внимание к себе, находясь в отпуске, девушка привлекала, как могла: то арендует себе отдельный микроавтобус для перевозки 26 чемоданов, то отравится невкусной едой в прибрежном баре, то...заметно растолстеет.

О том, что Бородина прибавила в весе её внимательные подписчики заметили еще до Нового Года, а сейчас уже в открытую начали заваливать директ любимой звезды насмешливыми замечаниями.

Я смотрю, вам тут всем так весело, - обратилась к фолловерам обиженная Бородина, - вы-то сами уже взвешивались в новом году?

Кстати, после возвращения в Москву Бородина принялась доедать оставшиеся с Нового Года салаты.