«По нормам христианства»: Лолиту шокировали цены в Дагестане

Турне по республикам Северного Кавказа звездная певица решила совместить с изучением местной природы и обычаев.

Как стало известно kp.ru, во время пятичасового переезда из Дагестана в Северную Осетию, Лолита поразилась чистоте горного воздуха и обилию зелени.

Ее также впечатлила местная клубника, цена на которую оказалась заметно ниже московской. Певица тут же приобрела два ящика сладкой ягоды.

Забавный конфуз произошел при ознакомлении Милявской с местной финансовой рекламой. Москвичку поразило уточнение: «рассрочка по нормам Ислама». «Нам нужны рассрочки по нормам христианства, я считаю, это справедливо», - пошутила Лолита.

Напомним, что в мусульманских странах запрещено ростовщичество. По нормам ислама, человек, оформляющий кредит, не должен возвращать сумму в большем объеме, чем брал изначально. В шариате это деяние именуется особым словом риба.

Кроме того, нельзя устанавливать штрафы, пени и иные дополнительные сборы за просрочку выплат. Это также приравнивается к риба.