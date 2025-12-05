Рассрочка на несколько лет: Лариса Долина готова отдать деньги покупательнице квартиры

Певица Лариса Долина предложила покупательнице квартиры вернуть деньги. Правда, сумму артистка захотела поделить на части. Подробности выяснил Telegram-канал 112.

По словам адвоката Полины Лурье, к ним обратилась сторона Ларисы Долиной с предложением закончить разбирательства мирно. Певица готова была отдать деньги за недвижимость, но поэтапно. Сообщается, что вокалистка хотела растянуть рассрочку на несколько лет и не учитывать инфляцию.

Схема Долиной Лурье не понравилась, и она отклонила предложение. Юрист женщины рассказал, что она намерена вернуть квартиру. Он отметил, что Полина уже оплатила налог на имущество за 2024 год, и ей предстоит его оплачивать и за 2025 год. Никаких публичных заявлений, в отличие от Ларисы Александровны, она делать не собирается.

Напомним, что на Долину обрушился хейт из-за того, что она оставила россиянку без квартиры и без денег. Она столкнулась с отменами, а некоторые сервисы отказались даже доставлять еду на адрес певицы.

