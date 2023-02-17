Располнел и перестал сниматься в кино: куда исчез актер сериала «Две судьбы»

В начале 2000-х годов состоялась премьера сериала «Две судьбы». Проект в одночасье полюбился зрителям и принес его актерам небывалую славу. Новинка кино подарила билет в лучшую жизнь и Александру Ефимову, который затем отметился во многих исторических картинах. Правда, на этом выдающиеся достижения мужчины закончились.

В последнее время Александр изменился до неузнаваемости: он сильно прибавил в весе и перестал сниматься в кино. Изданию «КП» удалось узнать, чем сейчас занимается актер.

Ефимов особо не распространяется о своей жизни, однако на этот раз он сделал исключение. Выяснилось, что сейчас он участвует в антрепризных спектаклях. При этом Александр признается: кино для него навсегда останется номером один.

«Я, наверное, никогда не стану театральным актером до конца, если бы не какое-то немыслимое стечение обстоятельств, скажем, — МХТ и главная роль», — высказался актер.

Также мужчина поведал, что в свободное время он увлекается хоккеем, футболом и много путешествует.

Ранее еще один актер сериала «Две судьбы» поделился откровением о личной жизни. Подробности читайте в этой статье.