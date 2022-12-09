Раскрыты подробности «скандального дома Харламова»

Дом, где все еще разбиваются сердца Харламова и Асмус попал в телеобъективы папарацци.

Свой собственный четырехэтажный особняк супруги приобрели после того, как некоторое время проживали в почти таком же, но съемном, в коттеджном поселке «Riga Forest».

Сразу после переезда, Кристина в шутку назвала новое жилище «простеньким домом в четыре этажа».

На самом деле, простит его разве что отсутствие лифта, все этажи соединяют только деревянные лестницы.

А так – все как у людей вблизи Рублевки: в гостиной камин и лепнина на потолке, вычурная белая мебель и мощная плазменная панель.

В громадной кухне филенчатые фасады и холодильник, где можно спрятать охлажденного быка. Входная группа отделана накладными молдингами и декоративным камнем.

И, разумеется, все выдержано в едином бело-кремовом тоне.

После проведенного ремонта оценочная стоимость особняка составляет примерно 100 млн рублей.

Как известно, в последнее время отношения у Кристины и Гарика совсем испортились. И не разъезжаются они, по их словам, исключительно ради своей маленькой дочери, которой в январе исполнится девять.

Обмениваются публичными колкостями. И стараются не встречаться.

По два этажа на нос – не так и плохо.

Многим разведенным супругам приходится сосуществовать куда в менее комфортных жилищных условиях.