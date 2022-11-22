Раскрыто содержание телефонных переговоров по «делу Собчак»

Кирилл Суханов и Ариан Романовский, которых глава «Ростеха» обвиняет в вымогательстве, присутствовали на первом судебном разбирательстве виртуально. Их по-прежнему содержат за решеткой.

Напомним, поводом для задержания сотрудников Ксении Собчак послужил пост от 22 октября, который Сергей Чемезов – генерал-полковник, член бюро Высшего совета «Единой России» и глава корпорации «Ростех» - посчитал порочащим. На суде было озвучено его содержание: «Миллиардер Андрей Бокарев отмечает свой день рождения в кругу гостей дома у друга Виталия Мащицкого.

Поздравить Бокарева пришел Сергей Чемезов, с которым владелец принимающего дома дружит с детства…» Обвинение строится на том, что за блокировку этой, якобы порочащей бизнесмена информации в телеграм-канале «Тушите свет», журналисты требовали с Чемезова 11 млн рублей.

«Я не согласен с обвинениями в свой адрес. Я выполнял свою работу, руководствуясь законом о СМИ. И до сих пор даже не понимаю, за что там можно было вымогать деньги», - сказал на суде Ариан Романовский.

«У меня вообще нет и никогда не было доступа к размещению и удалению постов в Телеграм-канале «Тушите свет», - выступил на суде Кирилл Суханов. - Я прошу отпустить меня под домашний арест и обязуюсь в полной мере сотрудничать со следствием.»

Тем не менее, к аргументам Романовского и его защиты суд оказался глух: оба обвиняемых так и остались в СИЗО.