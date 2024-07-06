Раскрыто имя «крестной матери» украинского шоу-бизнеса, выжившей Светлану Лободу с эстрады

Продюсер Леонид Дзюник назвал певицу Татьяну Либерман, выступающую под псевдонимом Тина Кароль, «крестной матерью» украинского шоу-бизнеса. По его словам, именно она не позволила развиваться карьере Светланы Лободы на Украине.

Как пояснил Дзюник, исполнительница хита «К черту любовь» не прижилась в родной стране, так как Кароль буквально выжила ее с эстрады и не давала возможности выступать.

«Тина Кароль выжила всех с украинской эстрады, потому что была там главной звездой. Она вообще конченая. Из-за нее все поразъехались», – поделился Дзюник в беседе с Абзацем.

Как пояснил продюсер, у Кароль были связи в украинских структурах власти, поэтому с ней никто не хотел связываться. Она и сейчас является главной украинской звездой.

«Как говорится, не трогай коричневую субстанцию – она вонять не будет», - заключил Дзюник.

В 2005 году Тина Кароль приняла участие в фестивале «Новая волна» в Юрмале, организованном российским композитором Игорем Крутым, и получила специальный приз от Аллы Пугачевой. В 2014 году Кароль не поддержала возвращение Крыма, а 2022 году ей запретили въезд в Россию на 50 лет, как и ее оппонентке Лободе.

Ранее сообщалось, что уехавшая из России Светлана Лобода активно пытается найти своего зрителя в других странах. Она решила отправиться в гастрольный тур в честь 20-летия творческой деятельности, а в перерывах между концертами не отказывается выступать даже на пивных вечеринках.