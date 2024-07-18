Раскрыта прибыль кинокомпании Валерии Гай Германики

Раскрыта прибыль кинокомпании режиссера Валерии Гай Германики. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, кинематографист зарегистрировала бизнес семь лет назад, однако периодически он оказывался убыточным. Однако по данным новой бухгалтерской отчетности, за минувший год выручка кинокомпании составила 10 млн рублей, а прибыль – 179 тысяч рублей.

Кроме кинодеятельности Гай Германика занимается ювелирными украшениями. Недавно знаменитость зарегистрировала товарный знак для своего бренда.

Напомним, Валерия Гай Германика прославилась после того, как выпустила 16-серийный фильм «Краткий курс счастливой жизни» в 2012 году. В 2014 году состоялась премьера мелодрамы режиссера «Да и да», за которую ей вручили награду «Серебряный Святой Георгий». В 2022 году вышел сериал Гай Германики «Обоюдное согласие».

Ранее Гай Германика призналась, что мать купила ей аттестаты за 9 и 11 классы.