Раскрыта правда о состоянии 81-летнего Александра Маслякова

В феврале этого года стало известно, что бессменный ведущий «КВН» Александр Масляков тяжело заболел короновирусом. Долгое время никто не знал, что происходит с 81-летним артистом, и предполагали все самое худшее.

Позже Александру Васильевичу удалось восстановиться, но медики рекомендовали ему беречь здоровье и воздержаться от перелетов и переутомления. Телеведущий перебрался на лето на дачу и провел там все время, практически не выходя на связь. Его место за знаменитой тумбой «КВН» стали занимать другие шоумены, и поклонники заподозрили, что состояние Маслякова не позволит ему вернуться к работе.

Однако в октябре прошли съемки ¼ финала Высшей лиги, на которых появился Александр Васильевич. Зал встречал его громкими овациями, ведь его можно по праву считать отцом «КВН». Правда, надолго Масляков все же не задержался. Он провел всего несколько игр, после чего вновь ушел в тень.

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева заверила, с артистом сейчас все хорошо, просто у него уже тот солидный возраст, который не позволяет ему работать, как прежде. По ее мнению, Масляков понимает, как ему теперь нужно беречь свое здоровье, поэтому перестраховывается в лишний раз, не появляясь на публике. Артистка уверена, телеведущий еще «всем нос утрет».

Ранее стало известно, что 75-летнюю Клару Новикову сразила неизвестная болезнь.