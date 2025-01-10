НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 января 2025, 11:26
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Раскрыта личность мужчины, с которым Волочкова отдыхает на Мальдивах: моложе нее на 22 года

Балерина Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах с 26-летним танцором Марчелом.
Раскрыта личность мужчины, с которым Волочкова отдыхает на Мальдивах: моложе нее на 22 года

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова действительно отправилась на Мальдивы в этом году не одна. Компанию ей составил танцор, певец и партнер по ее шоу по имени Марчел.

В личном блоге артистка опубликовала новое фото, на котором позировала вместе с таинственным спутником. Мужчина стоял к камере спиной и держал Анастасию на руках. Но довольно быстро в Сети рассекретили его личность. Сначала некоторые решили, что Волочкова снялась вместе с другом Прохором Шаляпиным. Но это оказался вовсе не он.

Выяснилось, что на Мальдивы танцовщица вывезла 26-летнего коллегу Марчела, которого уже показывала фанатам. Мужчина задействован в шоу Волочковой «Одержимость». Также он пытается развивать музыкальную карьеру. В своем блоге он часто делится с подписчиками творчеством.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Не исключено, что романтические отношения Анастасию и Марчела все-таки не связывают. И все намеки на бойфренда от балерины были лишь пиаром. Впрочем, пока никаких комментариев артистка не давала.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что актер Джим Керри был в нее влюблен.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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