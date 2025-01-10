Раскрыта личность мужчины, с которым Волочкова отдыхает на Мальдивах: моложе нее на 22 года

Балерина Анастасия Волочкова действительно отправилась на Мальдивы в этом году не одна. Компанию ей составил танцор, певец и партнер по ее шоу по имени Марчел.

В личном блоге артистка опубликовала новое фото, на котором позировала вместе с таинственным спутником. Мужчина стоял к камере спиной и держал Анастасию на руках. Но довольно быстро в Сети рассекретили его личность. Сначала некоторые решили, что Волочкова снялась вместе с другом Прохором Шаляпиным. Но это оказался вовсе не он.

Выяснилось, что на Мальдивы танцовщица вывезла 26-летнего коллегу Марчела, которого уже показывала фанатам. Мужчина задействован в шоу Волочковой «Одержимость». Также он пытается развивать музыкальную карьеру. В своем блоге он часто делится с подписчиками творчеством.