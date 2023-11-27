Раскрыт секрет успеха Максима Аверина

Звезде «Глухаря» Максиму Аверину 26 ноября исполнилось 48 лет. Актер, который продолжает сниматься в фильмах и сериалах, рассказал, в чем его секрет успеха.

Аверин уверен, что главный секрет успеха заключается в трудолюбии.

«Только ежедневный труд помогает быть успешным. Каждый день появляются сотни новых лиц, и ты должен быть не хуже их. Внутренне ты должен всегда отслеживать, когда тебе нужно подтянуть себя, чтобы, не дай бог, не отстать», — рассказал он в интервью «Вечерней Москве».

Артист с детства понял, что его призвание — быть на сцене. Поэтому он сразу же начал посещать Дом кино и театральные студии. Но, по его словам, успешные актеры не всегда бывают счастливы. Он уверен: провал или ошибка дает порой шанс прыгнуть выше.

«Успех принадлежит времени, которое уже прошло. А нужно идти дальше», — добавил он.

Аверин отметил, что его миссия: нести свет и добро к людям. Для него важнее всего признание и любовь телезрителей, которым он готов ответить тем же.

Напомним, ранее Максима Аверина с густой бородой с трудом узнали на публике.