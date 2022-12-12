Раскрыт секрет говорящего платья Юлии Савичевой

Кремовая ткань, туго обтягивающая фигуру, так откровенно облегает живот певицы, что многие теперь уверены: участница «Евровидения-2004» и финалистка «Фабрики звезд-2» ждет пополнения семейства.

Напомним, Юля замужем с 2014 года, ее муж – музыкант Александр Аршинов – имеет два высших образования и регулярно пишет для своей очаровательной супруги песни.

У счастливой пары есть шестилетняя дочка, проживающая с бабушкой и дедушкой в Португалии. Обретет ли маленькая Аня сестренку или братика?

Искушенные дамы в Интернете сомневаются: тугой пояс странного платья, в котором Савичева появилась на последней светской тусовке, вряд ли уместная деталь для женщины в положении.

В любом случае, наступающий Год Кролика даст ответ на этот вопрос.