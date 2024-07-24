«Раньше относилась к ним несерьезно»: Варнава стала обращать внимание на знакомых с признаками депрессии

Артистка Екатерина Варнава пересмотрела свое отношение к депрессии, а также к людям, которые прошли через нее. По словам знаменитости, апатия, с которой ничего не делают, может привести к печальным последствиям.

Варнава поделилась личными переживаниями на YouTube-канале Александр Соколовский. Она рассказала ведущему, что выбралась из «депрессивной ямы» благодаря работе. Только после того артистка поняла людей, которым довелось столкнуться с апатией раньше.

Как девушка, воспитанная в СССР, Екатерина не относилась к депрессии серьезно. Понимание этого пришло лишь с личным опытом.

«Раньше я почему-то относилась к ним несерьезно, как человек советской закалки. Но это очень страшно, когда у людей апатия, депрессия. Это все приводит к ужасным последствиям. И окружающие играют важную роль в этом. Очень важно обращать внимание на своих близких», — заявила Варнава.

Ранее Екатерина рассказала, на что живет после отмены на ТВ. Так, деньги артистке приносят выступления на частных мероприятиях.