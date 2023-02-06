Раймонд Паулс возвращается в Москву

В московском Театре мюзикла состоялся торжественный концерт в честь дня рождения выдающегося латвийского композитора Раймонда Паулса.

Песни и композиции, которыми в СССР заслушивались миллионы людей, исполняли молодые музыканты. Галина Безрук, Анна Гученкова, Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова и, конечно, артисты самого Театра мюзикла.

А вот абсолютный хит 80-х «Миллион алых роз» исполнил под занавес Михаил Швыдкой. Сообщается также, что бывший министр культуры РФ Швыдкой лично позвонил экс-министру культуры Латвии Паулсу и поздравил с 87-летием.

Ояр-Раймонд Волдемарович безвыездно живет в своем доме в поселке Балтэзерс под Ригой. Однако трубку поднял и, говорят, был весьма растроган, - сообщает MK.ru