Радио DFM отметит 23-й день рождения 1 июля вечеринкой со звездами

1 июля радио DFM организует свой 23-й день рождения в клубе VK Gipsy. На вечеринку приедут известные личности.

Отмечается, что радиостанция в прошлом году возродила традицию клубных вечеринок. В первый день июля гостями праздника будут: Юля Паго, DJ Dimixer, Зомб, Cosmo & Skoro, Ханна, Leonid Rudenko, Niletto, DJ Smash и другие представители танцевальной музыкальной индустрии.

Программный директор радио DFM Михаил Кортиков заявляет, что каждое подобное мероприятие, организованное радио DFM, проходило с переполненным танцполом, в атмосфере праздника и позитива. И грядущий день рождения не станет исключением.

«Мы ждем в гости всех, кто любит танцы, смотрит на мир с позитивом и хочет провести вечер в классной компании единомышленников, – сказал Кортиков.

Билеты на вечеринку уже в продаже на сайте радио.