Радио DFM и телеканал RU.TV устроят вечеринку в рамках фестиваля «Молодежь Москвы»

21 декабря на площадке МТС Live Hall пройдет зимний фестиваль «Молодежь Москвы». Кульминацией масштабного события станет вечеринка, которую гостям фестиваля подарят самое танцевальное радио страны DFM и главный русскоязычный музыкальный телеканал RU.TV.

Участниками фестиваля станут школьники старших классов, студенты вузов и колледжей, работающая молодежь, активисты молодежных проектов и некоммерческих организаций. Организатором фестиваля является Проектный офис «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

Программа праздника обещает быть невероятно насыщенной. Она объединит образовательный блок, выставку городских проектов для молодежи «Москва – пространство возможностей», игровую зону, медиамарафон «Ты в центре!» и многое другое. У молодых людей будет возможность встретиться с экспертами из разных областей, познакомиться с интересными проектами и определиться с направлением своего развития.

Радио DFM выйдет в прямой эфир с площадки праздника. Здесь развернется выездная студия радиостанции. Ее гостями станут участники и организаторы фестиваля. Завершится праздник большой молодежной вечеринкой от радио DFM и телеканала RU.TV. Она пройдет на площадке мероприятия с 20:00 до 23:00. Молодых москвичей ждут зажигательные диджей-сеты и выступления популярных артистов: RASA, Вани Дмитриенко, GAYAZOV$ BROTHER$, Seville.

«DFM – драйвовое и танцевальное радио, – говорит программный директор радио DFM Михаил Кортиков. – Мы ориентируемся на молодежную аудиторию, и наш музыкальный контент идеально соответствует ее вкусам. 21 декабря мы гарантируем отличное предновогоднее настроение и зажигательную вечеринку».

«Мы рады подарить яркий танцевальный праздник гостям молодежного фестиваля, – добавляет генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов. – Молодежная аудитория очень важна для нас, и мы уделяем огромное внимание ее интересам как в эфире, так и во время офлайн- мероприятий».