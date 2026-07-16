«Ради детей» простила измену: супермодель Ева Герцигова вышла замуж после 25 лет отношений

Об этом пишет ряд зарубежных изданий.

Ева Герцигова стала одним из самых узнаваемых лиц мировой моды в 1990-х годах. Чешская топ-модель прославилась рекламными кампаниями и работой с ведущими брендами.

Свадебная церемония прошла в Турине. Влюблённые обручились в церкви Сан-Вито, куда приехали на винтажном автомобиле Aston Martin V8 вместе с сыновьями — 18-летним Джорджем, 15-летним Филипом и 12-летним Эдвардом. Затем состоялась гражданская церемония во дворце Кариньяно. На празднике присутствовало более 50 гостей, торжество завершилось банкетом в одном из туринских ресторанов.

Герцигова выбрала элегантное винтажное платье от Lanvin с глубоким вырезом, изящной шнуровкой на груди и мягкой драпировкой на талии. Невесту к алтарю вёл отец.

Ева и Грегорио познакомились в 2001 году. Это была любовь с первого взгляда. За годы совместной жизни пара воспитала троих сыновей, но официально брак зарегистрировала только сейчас.

Напомним, в 2017 году пара объявила о помолвке. Однако до свадьбы дело дошло только спустя восемь лет. К слову, отношения супермодели и бизнесмена переживали кризис в 2011 году из-за измены Грегорио. Тогда Герцигова призналась, что простила партнёра ради детей.