«Рад встретиться с коллегами»: в карьере Николая Баскова произошли изменения

Уже долгое время Николай Басков является ведущим шоу «Ну-ка все вместе!». Однако всех фанатов данной передачи огорчили плохие новости: создатели проекта не стали его продлевать на пятый сезон. Певец догадывается, что телезрители не ожидали такого поворота событий, поэтому в своей социальной сети мужчина сделал важное заявление.

Так, артист сообщил: «Ну-ка все вместе!» появится в эфире телеканала, только в обновленном формате. Теперь финалисты прошлых сезонов сойдутся в упорной борьбе друг с другом, а вести это шоу по-прежнему будет Николай.

«Четыре сезона прошли с оглушительным успехом, зрители с нетерпением ждут пятый, но мы приготовили им приятный сюрприз — спецпроект. Битва сезонов. Я счастлив вновь оказаться на сцене этого гранд-шоу и встретиться с коллегами, но, главное, — с конкурсантами, которые нам хорошо знакомы», — сообщил Басков.

К слову, поклонники передачи с восторгом отреагировали на эту новость и порадовались за Николая, которому удалось сохранить свою высокую должность.

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