«Работают на два фронта»: раскрыта правда о влиятельных друзьях Аллы Пугачевой в России

Уехавшая из России Алла Пугачева до сих пор имеет влиятельных друзей на Родине, и некоторые из них даже возглавляют телеканалы в стране. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил Прохор Шаляпин.

По словам певца, многие помнят и уважают «прошлую» Аллу Пугачеву до ее отъезда и резких высказываний в адрес россиян. Прохор Шаляпин признался: он считает артистку талантливым человеком несмотря на то, что в свое время она «перекрывала дорогу» достойным людям с помощью «кланов». При этом, как отметил артист, у певицы все еще остались влиятельные друзья в РФ.

«У нее до сих пор очень много влиятельных друзей в нашей стране, которые, так скажем, работают на два фронта. Вроде они и здесь деньги зарабатывают, понятно, на руководящих должностях. Ее друзья возглавляют многие телевизионные каналы. И в то же время они и с ней как бы», — сообщил Прохор Шаляпин.

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе с семьей уехала в Израиль. В эмиграции Алла Пугачева унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». Артистка заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться туда», имея в виду Россию.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в 90-е Алла Пугачева «была агрессивна, но не столь влиятельна, как ей приписывают».