«Работает в палате»: все, что известно о состоянии госпитализированного Михалкова на данный момент

Совсем недавно в Сети появилась тревожная новость. Сообщалось, что 77-летний Никита Михалков экстренно госпитализирован с коронавирусом. 10 января выдающийся деятель искусств вышел на связь и подтвердил свое нахождение в больнице под пристальным наблюдением врачей. Сегодня в эксклюзивной беседе с порталом «360» Николай Бурляев рассказал о состоянии Михалкова.

Режиссер связался с Никитой Сергеевичем по телефону и узнал, что он уже приходит в норму. У мужчины больше нет высокой температуры, поэтому ему разрешили работать и заниматься проектами прямо в палате.

«Мы говорили по телефону. Все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Михалков работает в палате, читает сценарии. Его состояние улучшилось», — сообщил Николай.

Поклонники Никиты Сергеевича пришли в восторг от данной новости и пожелали ему скорейшего восстановления!

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