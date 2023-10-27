«Пытаются внести в нашу дружную семью раскол»: Королева раскрыла правду о браке с Тарзаном

Певица Наташа Королева и танцор Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, в браке уже 20 лет, и за это время поклонники их неоднократно разводили. По мнению артистки, все это делается из зависти, но еще никто не смог внести в их дружную семью раскол.

Исполнительница призналась, что благодаря недоброжелателям у нее уже образовалась «толстая кожа», которую не пробить никакими сплетнями, а ведь все, что не хорошее говорят про нее и мужа – это в основном неправда. На самом же деле, заверила Королева, у них с Тарзаном все прекрасно.

«Много зависти, регулярно нам устраивают какие-то провокации, пытаются внести в нашу дружную семью раскол, наговаривают на нас. <…> У меня нет недостатка внимания от супруга. Надеюсь, он тоже не сильно на меня обижается, когда я очень занята и уделяю ему меньше внимания», - цитирует слова Наташи StarHit.

По словам певицы, они часто с мужем сидят дома и проводят время вместе, потому что им так комфортно. Конфликты иногда тоже встречаются, но в основном их всегда удается урегулировать. За это в семье отвечает именно Королева. Она призналась, что является дипломатом в этом вопросе.

Ранее Наташа Королева призналась, в каких отношениях рассталась с Игорем Николаевым.