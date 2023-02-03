«Пытаюсь выбрать между двумя красавчиками»: разведенная Дарья Мельникова запуталась в отношениях

В этом году уже активно идут съемки нового сезона «Папиных дочек». Правда, режиссеры проекты решили на этот раз отказаться от сотрудничества с Мельниковой, сыгравшей культовую роль спортсменки Дарьи. Сама актриса признается: она не знает, с чем связан подобный поступок создателей сериала. Однако девушка не унывает и не планирует из-за этого инцидента заканчивать карьеру. Вместо этого знаменитость анонсировала в социальной сети новый проект с ее участием.

На этот раз Дарья снялась в сериале под названием «Хочу не могу». Это комедия про секс, в которой ее героиня пытается разобраться в своих запутанных отношениях с мужчинами.

«История про девушку Сашу, которая имеет необычный недуг, проходит групповую терапию и пытается построить здоровье отношения», — рассказала Мельникова.

К слову, поклонники актрисы с восторгом отреагировали на эту новость и сообщили, что с нетерпением ждут премьеру.

«Почему бы и не посмотреть в темном феврале, как я в Сочи пытаюсь выбрать между двумя красавчиками», — резюмировала актриса.

Ранее Дарья Мельникова заинтриговала подписчиков необычным кольцом на безымянном пальце. Подробности читайте в этой статье.