«Пытаюсь анализировать происходящее»: дочь актрисы Анны Ковальчук оказалась в инвалидной коляске

Дочь звезды сериала «Тайны следствия» Анны Ковальчук получила серьезную травму прямо перед новогодними праздниками. В личном блоге 24-летняя Злата поделилась видео, на котором сидит в инвалидной коляске в больнице.

Дочь актрисы призналась, что 2024 год стал для нее непростым и принес ей немало испытаний. Злата Ковальчук пообещала рассказать подписчикам, что произошло, но позднее.

«А как безопасно пережить оставшиеся 10 дней этого „чудного“ года? Есть у меня очень много мыслей про 2024, и, возможно, ближе к 31 числу поделюсь с вами, но пока я все еще анализирую происходящее. Пытаюсь, по крайней мере», — высказалась дочь Анны Ковальчук.

В недавнем интервью девушка рассказала об отношениях со знаменитой мамой и совместных съемках с ней в «Тайнах следствия». Злата отметила, что если в сериале они «часто конфликтуют», то в реальной жизни она «даже не представляет, из-за чего они могли бы поругаться». Также дочь Анны Ковальчук призналась, что мама не давала ей советов на съемочной площадке.

Напомним, у знаменитости двое детей от разных браков. В 1999 году Анна Ковальчук вышла замуж за актера Анатолия Ильченко, через год у пары родилась дочь Злата. Однако в 2005 году артисты развелись, а спустя два года звезда «Тайн следствия» вступила в брак с предпринимателем Олегом Капустиным. У супругов есть 14-летний сын Добрыня.

Ранее сообщалось о том, что Анна Ковальчук объяснила, почему ее дочь не стала актрисой.