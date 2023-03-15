«Пытались принизить мой успех»: Любовь Успенская заявила о давлении со стороны мужчин

Любовь Успенская относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся эксклюзивными подробностями о себе. Артистка не скрывает, что на ее долю выпало множество испытаний, и речь идет, как про отношения с дочерью, так и про романы с избранниками. Совсем недавно 69-летняя Успенская заявила: она отказалась от романтических отношений с мужчинами ради карьеры. В новом интервью для издания «Teleprogramma» Любовь продолжила свою мысль.

По словам знаменитости, сейчас она счастлива, что разведена. Успенская призналась: все браки мешали развитию в профессии, поскольку мужья «пытались принизить ее успех».

«Все мои мужья пытались меня остановить, принизить мой талант,успех. Видимо, ревновали меня. А я, наоборот, всегда была за талант. Мужья меня "давили", и мою карьеру», — откровенно высказалась Успенская.

Любовь добавила: если бы не ее романы, она могла бы добиться большего в карьере. На данный момент певица черпает счастье и вдохновение в музыке.

Ранее 69-летняя Успенская рассказала, как при помощи молитвы вернула свою дочь. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Ани Лорак рассказала о романе с новым избранником и назвала его своим «вдохновителем». По признанию знаменитости, она познакомилась с Исааком в тот момент, когда особенно нуждалась в помощи. Высказывание Лорак смотрите здесь.