«Пытается меня запугать»: дочь Даны Борисовой рассказала о шантаже экс-возлюбленного

Дочь Даны Борисовой рассказала о шантаже экс-возлюбленного.

Наследница телеведущей, Полина, публично заявила о том, что стала жертвой шантажа со стороны бывшего молодого человека. Девушка рассказала, что в распоряжении ее бывшего оказались личные фотографии, которые он теперь использует для давления.

По словам Полины, отношения с молодым человеком продлились недолго, однако после расставания он решил «отомстить» и прибегнул к недопустимым методам.

«Мы встречались непродолжительное время, и после расставания он решил мне “отомстить”, так скажем. Наделал кучу левых голосовых и переписок, сейчас пытается меня запугать и скидывает эти фотографии в каналы моих друзей. В целом, я сама виновата, сочувствия не ищу, но просто хотела рассказать ситуацию со своей стороны и предупредить», — написала Борисова в личном блоге.

Полина пояснила, что снимки были сделаны во время их отношений и отправлены добровольно, когда молодой человек находился в отъездах. Теперь, как утверждает девушка, эти изображения используются против нее.

Позже бывший возлюбленный пообещал прекратить распространение материалов и заявил, что не собирается публиковать фотографии, «как бы больно ему ни было». Однако Полина отметила, что не уверена в его словах и решила рассказать о ситуации, чтобы предостеречь других от подобных ошибок.

