«Пятки под ягодицами, руки у лица»: Костенко отправилась на УЗИ и получила снимок малыша

Модель Анастасия Костенко, которая в данный момент вынашивает четвертого ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова, сходила на плановый скрининг. Она сделала УЗИ, но малыш развернулся спиной и скрестил ноги.

Подробности Костенко привела на своей странице в соцсетях. Скрининг проводился на 20-21 неделе беременности.

Модель ожидала получить красивое портретное фото или видео.

«Реальность: малыш развернулся спиной, скрестил ноги, пятки под ягодицами, руки у лица, даже если очень захотеть – ничего не видно», - сообщила она.

Двое других детей Костенко вели себя так же на УЗИ, только дочь Милана давала рассмотреть свои черты, вспомнила жена Тарасова.

Ранее она сообщала, что должна родить в феврале 2024 года.