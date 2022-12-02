Пятая жена Евгения Петросяна продержалась в России всего три месяца

После отдыха на турецком курорте в августе, заботливый супруг увез 33-летнюю Таню снять напряжение на Мальдивы.

Народному артисту РФ и телеведущему Евгению Петросяну пошел восьмой десяток.

Однако, на радость поклонникам веселого жанра сатиры и юмора, он по-прежнему бодр, свеж и полон творческих и физических сил.

Два года назад Евгений Ваганович даже сумел стать отцом – сын Ваган появился на свет на курорте в Дубаи.

А вот его молодая жена живет буквально на износ. Татьяне Брухуновой приходится не только рожать, но и постоянно продюсировать: она занимается организацией гастролей, концертами и предоставлением прессе информации о своем супруге.

Она так устает, что, по собственному признанию, просто валится с ног. Слава Богу, чуткий Петросян вовремя замечает проблемы.

И вывозит Таню отдохнуть туда, куда возможно.

В канун нового года пара улетела на Мальдивы.