Пьяный участковый «оккупировал» бассейн в Химках

Ночью в отделении полиции Химок зазвонил телефон. На проводе был управляющий местного отеля. Мужчина жаловался на неадекватного постояльца, оккупировавшего бассейн.

По описанию, правонарушитель пробрался в закрытый бассейн, расположенный на цокольном этаже здания, залез в него и отказался вылезать под любым предлогом.

Как сообщает Telegram канал SHOT, мужчина «плескался, матерился и всячески балдел».

Когда сотрудники полиции прибыли в гостиницу и, объединившись с охранником, фитнес тренером и ещё несколькими постояльцами «обезвредили» мужчину, оказалось, что это местный участковый, который таким образом отдыхал со своей возлюбленной.

Поскольку коллега продолжал буянить даже после того, как на него надели наручники, в отель была вызвана дежурная медицинская группа.

Теперь участковому предстоит пройти полную медицинскую экспертизу. Вернётся ли он к выполнению своих обязанностей, не сообщается.