Пьяный участковый «оккупировал» бассейн в Химках
В Химках нетрезвый участковый всю ночь не желал вылезать из бассейна отеля.
Ночью в отделении полиции Химок зазвонил телефон. На проводе был управляющий местного отеля. Мужчина жаловался на неадекватного постояльца, оккупировавшего бассейн.
По описанию, правонарушитель пробрался в закрытый бассейн, расположенный на цокольном этаже здания, залез в него и отказался вылезать под любым предлогом.
Как сообщает Telegram канал SHOT, мужчина «плескался, матерился и всячески балдел».
Когда сотрудники полиции прибыли в гостиницу и, объединившись с охранником, фитнес тренером и ещё несколькими постояльцами «обезвредили» мужчину, оказалось, что это местный участковый, который таким образом отдыхал со своей возлюбленной.
Поскольку коллега продолжал буянить даже после того, как на него надели наручники, в отель была вызвана дежурная медицинская группа.
Теперь участковому предстоит пройти полную медицинскую экспертизу. Вернётся ли он к выполнению своих обязанностей, не сообщается.