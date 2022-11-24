18:50, 24 ноября 2022
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Пьяная Семенович еле протрезвела перед собственным концертом
Анна Семенович просит своих подписчиков о помощи. Утром в четверг певица никак не могла прийти в себя. Видимо, накануне бедняжка сильно перебрала с алкоголем.
«Ну не могу я без веселья, вы же знаете. Хотела один бокал, а выпила четыре. Голова болит. А сегодня концерт, - стонет звезда на выложенном в социальную сеть видео, - как вы в себя приходите с похмелья?»
Правда, спросив совета у фолловеров, Семенович сама нашла подходящее решение.
По собственному признанию, звезда решила заточить пельмешек с бульончиком, намазать "свисток", взять себя в руки и поехать на концерт.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://teleprogramma.pro
Автор:Кирилл ЗенковТеги: