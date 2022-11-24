Пьяная Семенович еле протрезвела перед собственным концертом

Анна Семенович просит своих подписчиков о помощи. Утром в четверг певица никак не могла прийти в себя. Видимо, накануне бедняжка сильно перебрала с алкоголем.

«Ну не могу я без веселья, вы же знаете. Хотела один бокал, а выпила четыре. Голова болит. А сегодня концерт, - стонет звезда на выложенном в социальную сеть видео, - как вы в себя приходите с похмелья?»

Правда, спросив совета у фолловеров, Семенович сама нашла подходящее решение.

По собственному признанию, звезда решила заточить пельмешек с бульончиком, намазать "свисток", взять себя в руки и поехать на концерт.