«Пустота и безнадега»: страшный карточный расклад Николая Цискаридзе

Невеселый расклад выпал на долю народного артиста России, ректора Академии русского балета им Вагановой Николая Цискаридзе.

Просканировать настоящее, прошлое и будущее маэстро решил популярный блогер Антон S вместе со своей помощницей тарологом Анжеликой.

Вот, что показали карты: О прошлом. Ему все всегда давалось через боль. Порой хотелось все бросить. У него была какая-то скрытая болезнь, которую он держит в тайне.

О настоящем: Цискаридце – мудрый отшельник. Он так и не нашел преемника. У него начались проблемы со здоровьем. Он устал, ему не хватает полноценного отдыха.

О будущем. Впереди очень тяжелый период. Да, он заработал славу, любовь народа и деньги. Но вместе с этим заработал и депрессию, и безнадегу.