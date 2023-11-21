«Пусть селит, дом большой»: Ксения Собчак одобрила красивых женщин Константина Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак не смогла пропустить премьеру нового проекта своего мужа-режиссера Константина Богомолова «Кеша должен умереть» и появилась вместе с ним на красной дорожке. Вот только в этот вечер позировал постановщик не только с женой, но и с другими артистками, с которыми сыграл в весьма откровенном сериале. Сама же журналистка, как выяснилось, к подобной любви супруга к красивым женщинам относится положительно и даже не против жить с ними в одном доме.

В личном блоге Ксения прокомментировала запись в Сети о себе и отметила, что одобряет прекрасных дам Богомолова. Она не возражает, чтобы все они находились под одной крышей, ведь особняк у них большой – мол, всем места хватит.

«Не поняла, то ли про героя пишут, что у него «флегматичное обаяние», то ли про Костю. А красивых женщин я сама люблю и одобряю, пусть селит, дом большой», - поделилась Собчак.

Отметим, что в новом проекте Константин Богомолов исполнил роль неверного мужчины, который встречается одновременно с тремя женщинами.

Ранее стало известно, что на премьере «Кеша должен умереть» Ксения Собчак появилась в образе за 1,5 млн рублей.