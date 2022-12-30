«Пусть расскажет о духовных ценностях сестры»: известный продюсер вывел Шукшину на чистую воду

Мария Шукшина всегда славилась своими острыми высказываниями в адрес коллег. Совсем недавно звезда написала в социальной сети пост, в котором полностью раскритиковала отечественное телевидение. По мнению актрисы, контент ТВ развращает публику, вот почему она призвала продвигать духовные ценности. На эти слова Шукшиной отреагировал продюсер Леонид Дзюник.

Мужчина считает, что программная сетка ТВ составляется с учетом интересов зрителей. Он согласился: Диана Шурыгина и Гоген Солнцев — не самые лучшие герои для ток-шоу, но есть и такие передачи, которые действительно повышают уровень культуры россиян. Их закрытие приведет к разорению телевидения и переходу потребителей контента в Сеть.

«Маша Шукшина предлагает свою зарплату на развитие ТВ? Пусть лучше расскажет о духовных ценностях своей сестры, которая приехала из Египта, когда почувствовала, что матери становится плохо», — высказался Леонид.

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