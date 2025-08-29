«Пусть прочувствует на своей шкуре»: Седокова отреагировала на новости о близости Гордон с любовником Дибровой

Певица Анна Седокова позлорадствовала над юристом Катей Гордон, которую обвинили в связи с мужем своей клиентки. Речь о бизнесмене Романе Товстике — предполагаемом любовнике Полины Дибровой. Как сообщает Telegram-канал «Свита короля», экс-солистка ВИА Гры считает, что все происходящее с Гордон - это справедливо.

Отношения у звездного юриста и Анны Седоковой испортились еще несколько лет назад. Катя уверена, что ее бывший муж изменял ей с певицей, хоть оба в этом не признаются. Гордон не смогла простить артистку и продолжала называть ее разлучницей. Однако недавно она сама попала в большой скандал, связанный с неверностью.

По информации источника, приближенного к семьям Дибровых и Товстиков, у Гордон была связь с Романом Товстиком – мужем Елены Товстик, интересы которой представляет Катя. По этому поводу высказались уже многие отечественные звезды. Не пропустила новости и Анна Седокова.

«Катенька слишком активно искала скелеты в чужих шкафах, поливая людей грязью. Пусть теперь прочувствует все на своей шкуре. Адвокат в кровати мужа своей клиентки – это смешно. А сам скандал – это справедливо, поделом ей», - передает слова певицы «Свита короля».

К слову, никаких доказательств измены Гордон и Товстика пока нет. Сама юрист слухи опровергла и заявила, что ее сначала пытались купить, а теперь хотят испортить репутацию.

Ранее Катя Гордон вышла на связь с синяком под глазом.