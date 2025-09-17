«Пускай там свои законы и делают»: лидер группы «Бахыт-Компот» призвал переселить депутатов в колхоз

В России захотели запретить группу «Сектор газа» из-за несоответствия ее песен духовно-нравственным ценностям. Солист «Бахыт-Компота» Вадим Степанцов заступился за музыкальный коллектив. Он сравнил его с русской классикой и предложил отправить депутатов в колхоз.

В беседе с «Абзацем» лидер группы заявил, что «Сектор газа» не несет никакой негативной повестки, несмотря на обилие мата. По словам Степанцова, значимость музыкального коллектива можно сравнить со значимостью известных русских писателей. Тем, кто предлагает запретить легендарное объединение, он посоветовал не прикасаться к культурному наследию.

«Давайте тогда запретим русскую классику: Маяковского, Есенина и даже Льва Толстого. Я считаю, что этим депутатам нужно создать "отдельную Россию" в отдаленном колхозе Магаданской области. Пускай там свои законы и делают. Культурное наследие трогать не нужно», — заявил солист группы «Бахыт-Компот».

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин попросил губернаторов отменить концерты Сергея Шнурова. Он заявил, что творчество певца лишено патриотического смысла.