Пугающие гаргульи на входе: как выглядит сейчас роскошный замок Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уже давно выставили на продажу свой замок в деревне Грязь. Стоимость недвижимости составляет сотни миллионов рублей, но желающих приобрести ее так и не нашлось. Накануне бизнесмен и знакомый Примадонны Андрей Ковалев заявил, что может купить дом, но с большой скидкой. Причиной стал причудливый дизайн жилища.

Замок звезд состоит из шести этажей и дополнительной постройки, общая площадь которых составляет более 2,46 тысячи кв. метров. На втором этаже находится зимний сад, а на четвертом — библиотека. Спальня Пугачевой и Галкина* расположилась на шестом этаже башни. У Примадонны есть отдельное крыльцо. Также замок оснащен подвалом с домашним кинотеатром, лифтом и гостевыми комнатами, пишет Lenta.Ru.

Снаружи есть отдельная постройка, в которой находится спортивный комплекс. К ней прилагается подземный гараж. Персонал проживает в отдельном хозяйственном блоке. Здания расположены на двух гектарах земли, состоящих из 16 отдельных участков. Чтобы расширить свои владения, Галкин* купил соседние территории.

В интерьере замка присутствуют кованые элементы декора, вензеля, пилястры, витые лестницы, буазери на стенах, хрустальные многоярусные люстры, антикварная и сделанная на заказ мебель. Много внутри и дорогих деталей: дубовые стеллажи для книг, изделия из итальянского мрамора и т.д.

Особенно привлекают внимание четыре черные гаргульи, которые встречают посетителей на главном крыльце. Похожие статуи появились и под крышей дома. А в парадном зале стоит рыцарь в антикварных доспехах 19 века.

«Не каждый согласится жить в помещении, украшенном чудовищами. Поэтому, думаю, разумно будет, если Пугачева продаст мне дом по вменяемой цене», — говорил Андрей Ковалев.

Напомним, ранее Ковалев рассказал, что он бы сделал с замком Примадонны после покупки.

*признан иноагентом на территории РФ