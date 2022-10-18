Аллу Пугачеву «поймали» в Израиле с накладной челкой за три тысячи рублей

Стилист Павел Лагунов заявил, что певица Алла Пугачева много лет пользуется шиньонами и париками, а на недавнем концерте рок-музыканта Бориса Гребенщикова в Израиле у Примадонны была искусственная челка.

Лагунов не раз работал с артисткой: комментируя ее внешний вид, он заявил, что певица буквально помолодела. Специалист уверен, что для выхода на концерт Пугачева использовала накладную челку – профессионал указал на отличия в текстуре и оттенке волос.

Стоимость этой «красоты», говорит стилист, составляет примерно 3 тыс. рублей.

Лагунов рассказал, что звезда вынуждена использовать парики – в противном случае при постоянных укладках «через три года она бы ходила с «мочалкой на голове».

«Алла Борисовна это понимает», - сказал профессионал и вспомнил, как несколько лет назад Пугачева приехала на съемки в «Останкино» со своим шиньоном.

«Мне нужно было его только прикрепить к ее голове. Сделал я это быстро», - признался Лагунов.

В сентябре Пугачева с детьми улетела из России в Израиль. Сообщалось, что они покинули страну без обратных билетов.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News