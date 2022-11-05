Публичное обращение мужа к сбежавшей Собчак: о чем поведал Богомолов?

Ксения Собчак оставила Россию около двух недель назад из-за проблем с законом. Дело в том, что один из ее сотрудников был заподозрен в вымогательстве. Вскоре выяснилось, что Ксения проходит по делу лишь как свидетельница.

Ее муж, Константин Богомолов, ранее не комментировал ситуацию и на светских мероприятиях делал вид, что все в порядке. Однако к 41-летию выступил с заявлением, назвав Ксению «слабой, но сильной, неутомимой, но уставшей, смелой, но иногда трусливой».

Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News