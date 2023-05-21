Психологи выяснили, с какими запросами женатые мужчины обращаются к секс-работницам

Семейные мужчины стремятся разнообразить свою сексуальную жизнь частой сменой партнерш, а одинокие – обращаются к «девушкам по вызову», ожидая стабильных отношений.

К такому выводу пришли исследователи из Квинслендского университета, опросив нескольких профессиональных секс-работниц. Данные приводит Газета.Ru со ссылкой на журнал Human Nature.

Исследования проходили в рамках изучения теории стратегического плюрализма, согласно которой мужчины по своей природе склонны к краткосрочным сексуальным отношениям.

Дело в том, что на ранней стадии развития цивилизации частая смена партнерш обеспечивала более широкое распространение генов.

Но с течением времени у мужчин стала возникать потребность к долгосрочным отношениям, поскольку именно при таких условиях он мог защитить свое потомство.

Исследования австралийских ученых показало, что на современном уровне развития цивилизации работают обе стратегии. Все зависит от статуса мужчины. Первую - стремление к разнообразию - реализуют женатые. Вторую – желание постоянства – холостые.