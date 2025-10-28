«Психологи, алкоголь, гастроли»: Ярослав Сумишевский раскрыл, как пережил смерть жены, погибшей в ДТП

Певец Ярослав Сумишевский рассказал, что помогло ему пережить смерть жены, погибшей в аварии. В интервью Kp.ru артист признался, сильно страдал и пристрастился к алкоголю, но работа и маленький сын заставили его взять себя в руки.

В 2021 году Ярослав Сумишевский с женой Натальей попал в ДТП под Красноярском по пути на концерт. Певец получил сотрясение головного мозга, а его супруга впала в кому, из которой так и не вышла. Спустя годы после трагедии артист не скрывает: боль утраты все еще жива. Когда же все только случилось, он тяжело переживал — начал выпивать и даже обращался к психологам. Оправиться от горя певцу помогли мысли о сыне и работа.

«Психологи были, алкоголь был, гастроли. Больше всего, наверное, гастроли. Хотя тоже на гастролях, когда я поехал, мы же вместе ездили с женой. Приходишь в гостиницу, а там тот же номер, все равно все напоминает. Но тем не менее работа и понимание того, что у тебя есть сын и надо его воспитывать, помогают встать на ноги заново», — поделился Ярослав Сумишевский.

Пережив потерю, артист стал внимательнее относиться к близким и больше ценить жизнь. Он смог открыть сердце новому чувству и встретил новую любовь. По словам Ярослава Сумишевского, его девушка Анастасия не является публичным человеком, поэтому он предпочитает не распространяться о ней.

«Мое сердце не свободно, я об этом тоже уже говорил. Моя девушка не хочет быть публичным человеком. Я не свободен, живем вместе, все нормально», — заявил певец.

