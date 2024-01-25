Психолог рассказала, какие качества помогли Водяновой побывать замужем сразу за двумя влиятельными людьми

Несколько качеств помогли модели Наталье Водяновой дважды побывать замужем за миллиардерами. Об этом рассказала психолог Вероника Степанова.

Ее комментарий приводит издание «НН.ру».

Степанова считает, что Водяновой в ее отношениях с влиятельными людьми помогли беззащитность и жертвенность. Первым супругом модели был английский аристократ Джастин Портман. Второй муж нижегородки – Антуан Арно, сын самого богатого человека в мире.

Степанова считает, что последние отношения Водяновой нельзя назвать счастливыми. Психолог размышляет: супруг модели похож на сынка, которому для получения финансовых благ надо прийти к отцу, получить его благословение.

«…А для этого нужна семья, жена и тому подобное. Есть ощущение, что она такая ширма и она от этого же и страдает», - поделилась мнением психолог.

Также она рассказала, что карьере Водяновой помогли врожденная хитрость и понимание того, что и когда нужно говорить. Психолог призналась, что испытывает двойственные чувства от Водяновой: с одной стороны, она «невероятно нежная, обворожительная», а с другой, имеет острый и жестокий взгляд.

«И ты понимаешь, что она тебя сожрет и даже не подавится. Вот это про Водянову», - сказала психолог.

Ранее сообщалось об изменениях во внешности Водяновой. Модель появилась на весеннем показе Недели моды в Париже.