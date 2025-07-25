«Психически больной»: Вика Цыганова разнесла Богомолова, получившего звание Заслуженного деятеля искусств

Вика Цыганова назвала Константина Богомолова психически больным бездарем. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Вика Цыганова отреагировала на недавнее присвоение Константину Богомолову звания Заслуженного деятеля искусств. По словам знаменитости, режиссер получил звание вовсе не из-за театральной деятельности.

«Лучше бы помалкивал этот напыщенный бездарь, которого вся страна знает не как режиссера, а как мужа Собчак. Получил звание через фамилию жены — сиди и помалкивай», — заявила она.

После того, как Богомолов получил звание, на него обрушилась критика — впрочем он заявил, что новые поколения еще будут мечтать увидеть его постановки и поработать с ним.

«Психически больной режиссёр Константин Богомолов назвал тех, кто ужаснулся присвоению ему звания заслуженного деятеля искусств России, „скучными и недалёкими“. Себя же он видит гением, которым будут восторгаться „новые и новые поколения“. Гений, разве что среди удобрений!» — добавила Цыганова.

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