«Прямо с аэропорта проедет в следственные органы»: Виталий Бородин пригласил Аллу Пугачеву в Россию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин публично обратился к Алле Пугачевой и пригласил ее в Россию. В своем Telegram-канале политик заявил, что певица должна отправиться в следственные органы для дачи показаний о готовившемся на него покушении.

Недавно блогер Вадим Манукян объявил о планах эмигрировавшей в Израиль Аллы Пугачевой приехать в РФ этим летом. Он утверждал, что артистка получила предложение выступить на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» в Казани в августе. Однако общественный деятель не стал раскрывать, откуда у него такая информация. Виталий Бородин назвал эту новость «вбросом» и заявил, что в стране не хотят видеть эмигрировавшую певицу.

Теперь глава ФПБК изменил свое решение и даже пригласил знаменитость в Россию. Однако у него есть свой интерес: Виталий Бородин намерен вызвать Аллу Пугачеву в Следственный комитет для дачи показаний по делу об организованном на него покушении. Политический деятель заверил: ради этого он даже готов лично встретить артистку в аэропорту с цветами.

«По поводу приезда Пугачевой: кстати, неплохая идея. Я думаю, что Алла Борисовна прямо с аэропорта должна проехать в следственные органы и дать объяснение по поводу покушения на меня, которое организовал ее друг. Ждем, Алла Борисовна! Я лично куплю цветы и вручу их Вам лично в аэропорту. Ждем с нетерпением, приезжайте!» — заявил Виталий Бородин.

Напомним, 10 марта в адрес Аллы Пугачевой прозвучало громкое обвинение: глава ФПБК сообщил о покушении, которое готовила на него исполнительница хита «Миллион алых роз». Общественник добавил, что подаст на певицу заявление в Следственный комитет России. Он подчеркнул, что в случае возбуждения уголовного дела знаменитости потребуется приехать в Россию.

Ранее писатель Захар Прилепин предрек скорое возвращение Аллы Пугачевой в Россию и месть с ее стороны.