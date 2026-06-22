«Прямо как наш Брюс»: бывшая и нынешняя жёны Уиллиса поздравили актёра с Днём отца

Об этом сообщают западные СМИ.

Брюс Уиллис стал известен благодаря роли в боевике «Крепкий орешек», а также фильмам «Шестое чувство», «Арагеддон» и «Пятый элемент». Актёр — отец пяти дочерей: троих от первого брака с Деми Мур и двоих от нынешней супруги Эммы Хеминг. Несколько лет назад у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию.

Эмма Хеминг опубликовала у себя в инстаграме архивные кадры с мужем и детьми. На фотографиях запечатлены моменты, когда актёр проводил время с дочерьми и внучкой — улыбающийся, в окружении семьи. В трогательном посте супруга написала: «С Днём отца всех пап, которые дарят своим детям чувство безопасности, любви и полного покоя в их присутствии и в их объятиях. Прямо как наш Брюс».

Деми Мур также поделилась семейными снимками бывшего мужа. Актриса выбрала фотографии, где Брюс запечатлён с дочерьми. «Любовь сквозь поколения. Сегодня мы поздравляем нашего невероятного Брюса. Шлем любовь всем отцам — сегодня и всегда», — написала звезда.

Семья сплотилась вокруг актёра после того, как стало известно о его диагнозе. Деми Мур и Эмма Хеминг поддерживают тёплые отношения и вместе помогают Брюсу справляться с болезнью.

Напомним, недавно Эмма Хеминг отпраздновала 50-летие и также опубликовала редкие кадры с супругом. Среди них — архивное видео 2017 года, где здоровый ещё Брюс поздравляет её с днём рождения. «Мои 40 лет были тяжёлыми, но я горжусь тем, как далеко продвинулась как жена, мама, партнёр по уходу и адвокат», — призналась она подписчикам.