Проживающая в Испании Татьяна Лазарева* заявила, что у нее нигде нет своего жилья

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что у нее нигде нет своего жилья. Артистка, которая сейчас проживает в Испании, говорит, что ее не держит эта страна и причастности к ней ведущая не ощущает.

Об этом Лазарева* рассказала в интервью израильскому изданию «Сегодня».

Телеведущая поделилась опытом жизни за границей в течение 3,5 лет. Лазарева* говорит, что ей «прекрасно живется». Артистка замечает, что двигается вперед и становится все более уверенной.

«Я не связываю это с конкретной страной. Я вообще не чувствую причастности к Испании. Просто здесь у меня вид на жительство, дом, где я много лет жила с семьей. Хотя я его снимаю, своего жилья у меня нигде нет», - рассказала Лазарева*.

Она отмечает: обычно с возрастом становится меньше сил, но в ее случае к шестидесяти годам появилось желание сделать еще больше.

«Испания меня не держит. Сейчас люди вообще спокойнее относятся к тому, что можно жить там, где нравится… Мне хочется пожить во Франции, потому что я говорю по-французски», - рассуждает Лазарева*.

Она отметила, что незнание языка добавляет «лишнее напряжение».

«Испанский я не выучила, но теперь с переводчиками проще. Я не интегрируюсь в испанскую жизнь. Язык мой — русский. Я реализуюсь на русском, среди русскоязычных людей», - сказала Лазарева*.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Лазарева* никому неинтересна за границей.

*признана иноагентом на территории РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга