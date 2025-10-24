«Противно и стыдно!»: Яна Рудковская объяснила, почему звезды не могли сговориться с мошенниками

В российской блогосфере разгорелся настоящий скандал после взлома аккаунтов звезд. Появилась теория, что они специально сговорились с мошенниками и получили от них процент. Продюсер Яна Рудковская полным бредом эту версию.

По поводу произошедшей ситуации Яна эмоционально высказалась в своем Telegram-канале. Возмущенная звезда назвала «идиотизмом» и «бредом» появившуюся в Сети конспирологическую теорию.

Рудковская недоумевает, как Оксана могла написать о смерти Джигана, Бузова — о бесплодии, а Бородина — о беременности. Жена Евгения Плющенко уверена, что на такое знаменитости бы точно не пошли.

«Ни за какие деньги они бы этого не сделали! Такая история может случиться с каждым, кто популярен в соцсетях! Мне даже противно было это читать! Противно и стыдно!», — написала продюсер Димы Билана.

Напомним, о возможном сговоре звезд с мошенниками рассказала и Настя Ивлеева. Ее пост разозлил Иду Галич и Ксению Бородину. Однако телеведущая уточнила, что не была первоисточником данной новости.