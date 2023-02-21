«Простуда и температура под сорок»: 92-летний Иван Краско вновь ложится в стационар

Начало 2023 года стало настоящим испытанием для Ивана Краско. Тогда 92-летний актер не на шутку обеспокоил поклонников, попав в больницу с инсультом. С тех пор все внимание прессы приковано к выдающемуся деятелю кино. Впервые за долгое время Краско вышел на связь с порталом PROzvezd и рассказал о своем самочувствии.

Актер заявил: в ближайшем времени он вновь ляжет в стационар на плановое обследование. Вот почему он отменил участие в спектакле «Я вернулся в свой город». По словам мужчины, ему очень тяжело находиться на больничном. В былые годы он выходил на сцену даже с простудой и высокой температурой, сегодня же Иван Иванович уже не может себе такого позволить.

«Бывало, прихватит простуда, температура как жахнет под сорок, а я горячительной настойки выпью и на сцену. Там весь жар рукой снимало», — высказался артист.

Также Краско добавил: в его состоянии врачи запретили «баловаться спиртным». С этих пор мужчина не нарушает наказа медиков.

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