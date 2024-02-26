«Просто врет»: Василий Ливанов опроверг высказывания дочери Андрея Миронова о его антисоветизме

Василий Ливанов отверг слова дочери Андрея Миронова об антисоветизме отца. Об этом сообщает aif.ru.

Звезда «Шерлока Холмса» Василий Ливанов признался, что не только близко дружил с Андреем Мироновым, но еще и играл с ним в нескольких картинах. По словам актера, однажды он пересекся с Мироновым на съемках картины «Год как жизнь», в которой тот играл одного из основоположников коммунизма Фридриха Энгельса.

Ливанов считает, что только эта роль говорит об отсутствии антисоветских настроений у Андрея Миронова. По мнению знаменитости, дочь актера просто врала, рассказывая о том, почему Миронову не присвоили звание народного артиста СССР.

«Ничего подобного! Маша Миронова просто врет для того, чтобы показаться интересной личностью, — просто врет. Причем нагло и глупо. Никогда никаких антисоветских заявлений с его стороны не слышал. Абсолютно! Близко такого не было», — заявил артист.

Напомним, Мария Миронова рассказывала, что ее отец «не очень верил в СССР» и поэтому не получил звание народного артиста.

Ранее мы писали о том, что Василий Ливанов ответил критикующему Россию Смольянинову* (признан иноагентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).