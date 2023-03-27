«Просто разорвали в клочья»: Любовь Успенская проголосовала не за того

Певица Лариса Долина участвует в последнем сезоне музыкального шоу «Три аккорда».

Многим зрителям и даже членам жюри кажется, что знаменитость намеренно завышает оценки молодым исполнителям.

Однако вокальные способности Виктории Дайнеко, спевшей в тандеме с Юлей Савичевой, сразили команду Александра Новикова наповал.

Когда же настала пора выставлять оценки, щедрая Любовь Успенская пожалела, что уже выдала самый высокий балл предыдущему участнику. По условиям игры, самой высокой оценкой обладает карта «джокер», а «туз» – означает средний бал.

«Вы просто разорвали в клочья! Это мировой уровень: как спели и как сыграли, – обратился к звездам Фоменко, – с удовольствием поставил бы джокера, туз - тут это просто смешно».

Примечательно, что проект «Три аккорда» охватывает все многообразие жанров отечественной музыки, от рок-эстрады до классики.

Кроме того, это одна из немногих телепередач, где формат гала-концерта совмещен с живым звуком.