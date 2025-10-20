«Просто кинул»: Слава пожаловалась на продюсерский центр автора хитов звезд Гуцериева

Певица Слава пожаловалась на продюсерский центр Михаила Гуцериева в соцсетях. Исполнительница заявила, что клипа на песню «В сердце бьет молния» не будет.

Артистка в видео объяснила, что поклонники очень ждали выхода ролика на песню, слова которой написал Михаил Гуцериев. Они планировали выпустить клип, но денежных средств у нее нет. По ее словам, центр тоже не помог.

«Клипа не будет, поскольку продюсерский центр имени Гуцериева меня просто с ним кинул. Полтора года они обещали – давали мне режиссеров, сценарии, обещали средства. Как они всегда помогают артистам, когда снимаются клипы на стихи Михаила Сафарбековича. Полтора года меня мурыжили, так ничего и не дали. Как и поддержку с концертом», – поделилась певица.

Слава не понимает, что происходит с продюсерским центром. Она надеется, что эта информация дойдет до самого Гуцериева, и в этой ситуации разберутся.

«Своими средствами я сейчас не располагаю. А то, что получилось – получилось плохо. Плохой продукт я не буду выдавать на публику. Извините, просто волнуюсь, и очень обидно», – продолжила артистка.

Она добавила, что больше не будет сотрудничать «с этой компанией».

Напомним, что Михаил Гуцериев пишет песни для многих артистов. Среди них: Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ани Лорак, Дима Билан и другие.

