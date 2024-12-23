Долгое время проживавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко внезапно обратилась в соцсетях к Владимиру Путину. Советская кинозвезда высоко оценила речь президента на прямой линии и выразила восхищение российским народом. Артист Сергей Селин объяснил, почему исполнительница роли Мэри Поппинс могла поменять свое мнение.

Заслуженный артист России не удивлен, что речь российского лидера так сильно повлияла на Андрейченко. По его мнению, до звезда переосмыслила текущую обстановку.

«Человек может резко поменять своё мнение на фоне наших побед. Тем более сегодня весь мир посмотрел на нас по-другому. Кто-то услышал, кто-кто увидел, а до кого-то просто дошло происходящее», — приводит слова Селина Абзац.

Как пояснил звезда «Улиц разбитых фонарей», Владимир Путин хорошо доносит свои мысли до людей. Даже те, кто вне политики, начинают все осознавать. Селин отметил, что Андрейченко и никогда не была американской актрисой — успех в кино к ней пришел именно в России.

Напомним, Наталья Андрейченко высоко оценила речь российского лидера. Она отметила, что испытала слезы восторга от его слов.